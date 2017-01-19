Sorgun Tso Başkanı Arslan'ın Katar Ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen konferansa katılan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Sorgun'a döndü.



Arslan, gezi ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud'un ev sahipliğinde düzenlenen 2. KOBİ Konferansı programının yeni işbirlikleri oluşturma ve ticareti artırma amacı taşıdığını belirtti.



Konferansta, yatırım finansmanı, e-ticaret, girişimcilik, yenilik, teknolojinin artırılması ve tarım konuların görüşüldüğünü ifade eden Arslan, "KOBİ Konferansı ile tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve sağlık ekipmanları, makine ve teçhizat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirdik." diye konuştu.



Toplantı sonrasında Katar Başbakan Yardımcısına ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına üretimi Sorgun'da yapılan el işlemeli bakır tepsileri hediye ettiklerini dile getiren Arslan, Katarlı iş adamlarını yatırım yapmak üzere Sorgun'a davet ettiğini sözlerine ekledi.