Sony, Oled'e Geri Döndü!

Sony, 11 inç boyutundaki ilk OLED ekranını 2008'de piyasaya sürmüş ve 2.500 dolara satışa sunmuştu. Bu cihazın ne kadar sattığı hiç açıklanmadı; bildiğimiz Sony'nin uzun bir süredir OLED işinden uzakta durduğu.



Şimdi ise Sony, 9 sene sonra yeni TV'si XBR-A1E Bravia ile OLED'lere geri döndü. CES 2017'de tanıtılan panel, OLED ile HDR'ı bir araya getiriyor. Panasonic, 24 saat önce Panasonic EZ1002'yi tanıttığından, Sony'nin dünyada bir ilke imza atmadığını söyleyelim. Sony'nin 4K HDR Processor X1 Extreme teknolojisi, resimlerin parlaklığını üst seviyelere ulaştırırken, siyahları da etkileyici bir görünüme kavuşturuyor. Zengin renkler, dinamik kontrast ve geniş bakış açısı, bu teknolojinin faydaları arasında.



OLED'in müthiş inceliğinin yanında Sony, Acoustic Surface teknolojisi sayesinde sesi yanlardan değil, ekran üzerinden sağlıyor. Firma, HDR teknolojisi için Dolby Vision'ı kullanıyor. TV'de Google Home uyumluluğu da var. Bu sayede Google Home'u TV'nize bağladığınızda, onu sesinizle kontrol edebiliyorsunuz.



OLED'in meraklısı olmayanlar için Sony'nin tanıttığı X940E Series ve X930E Series, HDR desteği sunuyor. Bu TV'ler XBR-A1E'deki ekstraların hepsine sahip ancak bunları LED TV teknolojisiyle sunuyor.