Son Dakika! Tunceli'de İçinde 2 Hakim, 9 Polis ve 3 Personeli Taşıyan Helikopter Düştü

Tunceli'de 2 hakim 9 polis ve 3 personeli taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

13.30 SIRALARINDA RADARDAN KAYBOLDU

Tunceli'de, içerisinde Ovacık İlçesi Hakimi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu polis helikopteri radardan kayboldu. Helikopterdeki kişilerin seçim kurulunda görevli oldukları öğrenildi. Helikopterle irtibat sağlanamıyor.

AFAD EKİBİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Kurtarma çalışmaları için Diyarbakır'dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibi bölgeye gönderildi.