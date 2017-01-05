Son Dakika! Memur Emeklisine Ek İkramiye Verilmesi, Meclis'te Kabul Edildi!

Memur emeklilerinin beklediği müjdeli haber, TBMM'den geldi. 408 bin memur emeklisini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emeklilere en az 100 lira ödeme yapılacak.

YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA ÖDEMELER BAŞLAYACAK

Ödemeler, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 3 ay içinde başlayacak. 7 bin 500 TL'ye kadar olan bölüm ilk 3 aylık dönemde ödenirken kalan kısım ise bir yıl sonra aynı ay içinde ödenecek. Bu düzenlemenin yer aldığı "torba yasa tasarısının" görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLAYACAK

Milliyet'in haberine göre, ek ödemeye ilişkin düzenleme, tasarının tümü Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi gazete'de yayımlanınca yürürlüğe girecek.

MALİYE BAKANI AĞBAL: SORUNU ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 30 yıldan fazla süreyle çalışıp emekli olanların ikramiyelerinin hesaplanmasına ilişkin sorunun çözüldüğünü belirterek, "Burada yargıda devam eden davalar var. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi iptal ettiği tarihten geriye dönük olmak üzere bu şekildeki hak sahibi bütün vatandaşlarımızın emekli ikramiyelerini yargısal ihtilafları ortadan kaldırmak suretiyle değiştiriyoruz. Burada ben muhalefet partilerine de teşekkür ediyorum. Komisyon aşamasında hep beraber ortak bir değerlendirme yaptık ve her yılbaşında hesaplanacak emekli ikramiyesinin asgari tutarlarına ilişkin ortaklaşa bir belirleme yaptık. Dolayısıyla, bu belirlemeyle de hakikaten bu alandaki bir sorunu da çözmüş olacağız" dedi.

"ADALET VE HAKKANİYETLE BAĞDAŞMIYOR"

Muhalefetten ise düzenlemeye, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı eleştirisi geldi. MHP'li Mustafa Kalaycı, "30 yıl üstü ikramiye farklarının güncelleme yapılmadan verilmesi 'adalet' ve 'hakkaniyet' ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Konuya ilişkin olarak dava açmış olanlara, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren kanuni faiz işletilerek ödeme yapılacak olması, dava açanlar ile açmayanlar bakımından da eşitsizliğe neden olacaktır" dedi.

"DÜZENLEME ÇOK BÜYÜK BİR OYUK AÇMAK ÜZERE"

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, karara ilişkin "400 bin kişiyi ilgilendirdiği düşünülen bu düzenlemeyle ilgili olarak yapılan değişiklikler, gerçekten Meclisteki bu çınarda, demokrasi çınarımızda çok büyük bir oyuk açmak üzere. Bu olmaz. Yasa dediğiniz onlar hakkaniyete uygun olmak zorundadır. Hakkaniyete uygun olmayan yasanın hukuki olması veya yasaya o maddenin yazılması hiçbir şey ifade etmez. 1990'lı yılların başında emekli olmuş 3'üncü dereceden bir öğretmene vereceğiniz paranın kuruşlarla ifade edildiğini düşünün. Önergelerle değişmiş, yapılan değişiklikte bu 50 liraya çıkartılmış. Bir yıllık ikramiyesinin karşılığında kendisine 50 lira verilen bir insanın bu davranışını birazcık kendinizi onun yerine koyarak değerlendirin." ifadesini kullandı.