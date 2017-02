Son Dakika Galatasaray Haberleri (3 Şubat 2017 Cuma)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 3 Şubat 2017 Cuma günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler: Hamit Altıntop'tan Jan Olde Riekerink'e gönderme



Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve Bundesliga ekibi Darmstadt ile sürpriz bir şekilde anlaşma sağlayan Hamit Altıntop, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılık süreci hakkında da konuşan deneyimli futbolcu teknik direktör Jan Olde Riekerink'e göndermede bulundu.



"HOCANIN KARARI YÜZÜNDEN FORMA GİYEMEDİM"



Kicker'ın sorularını yanıtlayan Hamit Altıntop, "Galatasaray'da sakatlığım nedeniyle istediğim verimi sağlayamadım. Fakat son dönemde düzenli olarak antrenmanlarımı yaptım ve son 2 ayda 4 maça çıktı. Ben kendimi hazır hissetmeme rağmen hocanın kararı farklı olduğu için forma şansı bulamadım. Hoca farklı düşündüğü için ben de ayrılmak istedim" dedi.



Darmstadt'ın ligdeki durumuyla ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Takım olarak iyi duruma geleceğimize inanıyorum. Stadımız belki daha önce oynadığım kulüplerin sahaları gibi modern değil ama bu benim sorun da değil. Takım olarak iyi olursak, taraflarımız da bizi destekler. Sezon sonuna kadar toplayabileceğimiz 48 puan var." ifadelerini kullandı.



Jan Olde Riekerink, Sabri Sarıoğlu'nu istememiş



Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve kontratı 2016-17 sezonu için 1 yıllığına uzatılan Sabri Sarıoğlu ile kontrat yapılmasını Hollandalı teknik adamın istemediği ortaya çıktı.



FutbolArena'nın Galatasaray Kulübünden aldığı bilgiye göre; Riekerink, Sabri'nin defansif özelliklerinin istediği düzeyde olmadığını belirtip, ancak orta sahada alternatif bir isim olacağını belirtti.



Bu bölgede de Sabri'nin as takıma girme şansının zor olduğunu çizen Jan Olde Riekerink, Haziran ayında yönetime sunduğu raporda 'Reis' lakaplı oyuncu ile sözleşme yenilmesini istemedi.



YÖNETİM SABRİ SARIOĞLU İÇİN İNİSİYATİF KULLANDI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu, inisiyatif kullanıp Sabri Sarıoğlu'nun kontratını 1 yıllığına uzattı. Ancak Riekerink, Sabri'yi sağ bek düşünmediği için Martin Linnes'i 2016 Ocak ayında getiren yönetim üzerine Hollandalının ısrarı nedeniyle Cavanda'yı da aldı.



Ancak Riekerink'in istemediği ve sağ bek düşünmediği Sabri, Hollandalının vazgeçemediği oyuncu oldu. Sabri, sağ bekte formayı kapmasının yanı sıra bu sezon Galatasaray'da en fazla süre alan 3 oyuncudan biri oldu.



Riekerink'in bu sezon karşılaşma bazında en fazla görev verdiği 3 oyuncu, Eren Derdiyok, Bruma ve Sabri Sarıoğlu oldu. Bu durumda geçtiğimiz hafta Florya'da Galatasaray yöneticileri tarafından konuşuldu.



Yasin Öztekin: "Penaltısız gol kralı benim"



Bu sezon iki kez kadro dışı kalmasına rağmen pes etmeyen ve oynadığı her karşılaşmada arzulu futbolu ile taraftarların taktirini kazanan Yasin Öztekin önemli açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY'A FEDAKARLIK YAPARAK GELDİM"



Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'a gelirken büyük fedakarlık yaptığını söyleyen Yasin Öztekin "Ben Galatasaray armasına aşık bir insanım. Buraya gelirken fedakârlıkla geldim. İşimin kolay olmayacağını biliyordum. Bu yüzden hep yapabileceğimin en iyisini ortaya koydum. Kötü oynadığım dönemler de olmuştur, ancak benim önceliğim hep Galatasaray'a yararlı bir oyuncu olmaktı. Sahaya her zaman bunun inancıyla çıktım ve öyle de devam ediyorum. Bu inanç bana başarı olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.



"KADRO DIŞI KALMAM BENİ HIRSLANDIRDI"



"Zaman zaman yanlış tepkiler veriyor gibi görünebilirim ama aslında bu hep takıma katkı sağlayabilme arzumdan. Çünkü bu takım için her zaman elimden gelenin daha fazlasını vermeye çalışıyorum. Böyle olmasam 9 gol atamazdım. Performansımın bu şekilde devam etmesini çok istiyorum. Yönetimin veya hocamın benimle ilgili aldığı kararlara hep saygı duydum. Kadro dışıyken de aynı arzuyla çalıştım, hatta daha da hırslandım. Şu an için tek düşüncem takımımın bu sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmesi. Akhisar maçında bir kez daha ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kupada da sonuna kadar iddialıyız. Başakşehir'i yenerek kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz."



"KİMİN GOL ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"



Takımın en skorer ismi olamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yasin Öztekin "Devamlı skora yakın olmaya çalışıyorum. Kimin gol attığı değil, 3 puanı alıp almamamız önemli. Benim için bu farkı takımda değil ligde ortaya koyabilmek değerli. Şu an ligde en fazla gol atan kenar oyuncusuyum. Penaltısız en çok gol atan oyuncu da benim. Gol krallığı gibi bir hedefim yok, bu da bir krallık zaten. Atabildiğim kadar atmak isterim." diye konuştu.



Galatasaray forması altında bu sezon 23 karşılaşmada 1.511 dakika görev alan Yasin Öztekin bu süre zarfında 10 gol üretirken, 3 gol pası verdi. Galatasaray'dan biletlerde indirim



Spor Toto Süper Lig'de taraftarlarını tribüne çekmeyi amaçlayan Galatasaray, sıradaki 3 maçı indirimli tek bir biletle satışa sundu.



Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da oynayacağı Kayserispor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçları için biletler 3'lü paket ile satışa çıktı.



2 Şubat Perşembe günü saat 15: 00'da genel satışa çıkan biletler, çiftlere ise özel VIP tribününde %50 indirimli olarak sunulacak.