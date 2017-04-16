Son Dakika… CHP Sandıkların Yüzde 60'ına İtiraz Edecek

Son Dakika! CHP yurt genelindeki sandıkların yüzde 40'ına itiraz edecek.

MHP'den ihraç edilen Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ da FoxTV canlı yayınında bu gelişmeyi doğruladı.

GEREKÇE: MÜHÜRSÜZ SEÇİM PUSULALARI

Özdağ, CHP'nin sandıkların yüzde 60'ına itiraz ettiğini açıkladı.

Özdağ itirazın nedeni olarak ise mühürsüz seçim pusulalarını gösterdi ve "YSK'nın bu kararı kabul edilemez" dedi.

PARTİLERE VERİ AKIŞI KESİLDİ

CHP, itirazına gerekçe olarak ayrıca sandıkların yüzde 60'ı açıldıktan sonra YSK'nın partilere bilgi akışını kesmesini de gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de yaptığı basın toplantısında rakamı onaylayarak, sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceklerini söyledi.

Aksünger şöyle konuştu:

"BU BİR DEVLET KIYIMIDIR"

Yüzde 99 sandıkların açıldığınını açıklanması manipülasyon ve halk iradesine karşı devlet kıyımıdır. Hiç kimse sandıkları terk etmesin. Eninde sonunda bu savaşı kazanacağız. Bir milyona yakın geçersiz sayılan oy geçerli sayılmıştır. Son rakamlar gelene kadar, yeyit etmeden sandıkları bırakmayacağız.

"YSK MEŞRUİYETİNİ KABETMİŞTİR"

istedikleri kadar balkon konuşması yapsınlar. YSK'nın meşruiyeti artık tartışmalıdır. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum.

Sandıklarda oy kullanma noktasında, sandıkların arkasındaki damgasız oyların kullanılmasını, muhtarların yaptığı operasyonlar, YSK'nın verdiği 'Evet' mühürleri. Bunu yapan hukukçular. Şekil ve içerik olarak itiraz edeceğimiz sandıklar yüzde 60'ı bulacak. Anadolu Ajansı, tamamen manipülasyon üzerine kurmuş ve zemin oluşturuyor