Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (18 Ocak 2017 Çarşamba)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 18 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:
Mario Gomez Beşiktaş'a transfer olma nedeni açıkladı
Futbol hayatına Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta devam eden Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez kariyeriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.
The Players Tribune sitesi için kariyerini anlatan Mario Gomez, Beşiktaş günleri için 'ikinci bahar' vurgusu yaptı.
İşte Mario Gomez'in o sözleri:
"Fiorentina'da yaşadıklarımı unutmak için Beşiktaş'a transfer oldum. Türk taraftarlar kulüpleri için yaşıyorlar. Onların önünde top oynamak harika bir histi. Beşiktaş'a transfer olmamı kariyerimin sonu olarak yorumlayanları pişman ettim. Euro 2016'ya gitmek ve şampiyonluk yaşamak istiyordum. İstanbul'da yakaladığım enerjiyi iyi kullandım ama 7 yıl sonra lig şampiyonu olduk. Gol kralıydım ama yeniden mutluydum. Ardından haberleri okudukça endişelim arttı ve eve dönmeye karar verdim."
Metin Albayrak'tan Aziz Yıldırım'a yanıt
Spor Toto Süper Lig'de zorlu Osmanlıspor deplasmanından 3 puan çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, muhabirimiz Ertan Süzgün'e özel açıklamalarda bulundu.
"3 PUANLA BAŞLAMAK GÜZEL OLDU"
Ankara'dan 3 puanla dönmek önemli. Osmanlı ciddi iyi bir takım. 3 puan bizim için iyi oldu. İkinci yarıya galibiyetle başlamamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Çok mutluyuz.
ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARINA NET YANIT
Albayrak, hafta arası "Şenol Güneş gidiyor Jorge Jesus geliyor" gibi ortaya atılan iddialar için de şu ifadeleri kullandı. "Şenol hoca bizden memnun, biz de ondan memnunuz. Beşiktaş'ta çok iyi bir aile ortamımız var. Bunu tamamen bizi karıştırmak isteyenler ortaya atıyor. Çünkü bizim böyle olumsuz bir ortamımız yok. Bunlar maksatlı yapılan haberler."
"TFF KONGRE ZAMANLARI BELLİDİR"
Metin Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın TFF için "Gelin kulüpler olarak hep beraber seçime gidelim" çağrısı için de "Futbol Federasyonu'nun seçim kongre zamanları bellidir. O zamanlar adaylar çıkar. Oylar kullanılır. Kim seçildiyse o kazanır. Bizim bizi yönetenler hakkında bir şeyler söylememiz olmaz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Leonardo Ulloa ya da Marcelo Moreno'yu transfer edecek mi?
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlıların, hücum hattı için Leonardo Ulloa ile Marcelo Moreno'yu da listesine aldığı iddia edildi.
Milliyet'in haberine göre; Menajerlerin önerdiği bu iki ismi yakından takip eden siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Leicester City'de fazla şans bulamayan Leonardo Ulloa ile ilgilenmeye başladı.
Premier Lig'de yedek soyunan Arjantinli golcünün yanı sıra bonservisi elinde olan ve son olarak Çin'in Changchun Yatai takımında top koşturan Bolivyalı Marcelo Moreno ile de ilgilenen siyah-beyazlılar birkaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz forvet transferini noktalayacak.
LEONARDO ULLAO KİMDİR?
Arjantinli 30 yaşındaki Leonardo Ulloa, kariyerine ülkesinde başladı. İlk çıkışını San Lorenzo'dan Castellon takımına transfer olarak yapan Leonardo Ulloa, 2013'te Brighton'a transfer oldu. 2014'te Leicester City'ye 10 milyon Euro karşılığında geçen Leonardo Ulloa, bu sezon 12 lig maçında 1 gol attı.
Kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Leonardo Ulloa'nın transfermartk verilerine göre mevcut piyasa değeri 8 milyon Euro.
MORENO KİMDİR?
Çin Ligi'nde Yatai forması giyen 29 yaşındaki Bolivyalı futbolcu kariyerine Brezilya'da başladı. Bugüne kadar Shakhtar Donetsk, Werder Bremen ve Wigan gibi takımlarda top koşturan Marcelo Moreno, 2015'te Çin Ligi takımlarından Yatai'ye transfer olmuştu.
Marcelo Moreno'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 3 milyon Euro.
Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (18 Ocak 2017 Çarşamba)
FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 18 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik.
FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 18 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler: