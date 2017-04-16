Başbakan Yıldırım 21:00'da Balkon Konuşması Yapacak

Başbakan Binali Yıldırım, saat 21:00'de AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak.

DEV EKRANLAR KURULDU

AK Parti Genel Merkezi'nin önüne dev ekranlar kuruldu, partililer Başbakan Yıldırım'ın konuşmasını bu ekranlardan takip edebilecek.

VATANDAŞLAR GELMEYE BAŞLADI

Parti, AK Parti bayrakları ile donatıldı. Vatandaşlar, parti genel merkezine gelmeye başladı. Öte yandan, genel merkezde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA MEHTER MARŞLI KUTLAMA

Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gergin bekleyişin ardından Mehter Marşlı kutlama başladı. Bina önünde toplanan kalabalığa bayraklar dağıtıldı. Mehter Marşı'nın çalınmaya başladığı bina önünde kalabalık toplanmaya başladı. AK Parti İl binası içinde ve önünde toplanan partililer dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Bina önünde yerli ve yabancı çok sayıda gazeteci seçim sonuçlarını aktarıyor.

BALKON KONUŞMASI YAPAN 3. BAŞBAKAN OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlayan geleneğin ardından balkonda konuşan ikinci isim eski başbakan Ahmet Davutoğlu olmuştu.

Yıldırım, balkon konuşması yapan 3. başbakan olacak.