Soma Yağcılı Gölet ve Sulaması Projesi İçin İmza Atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun "1000 günde 1071" gölet içinde yer alan Soma Yağcılı Göleti projesini imzaladığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ocak 2017'de ihalesi yapılan "Soma Yağcılı Göleti, Sulaması ve İkmali Projesi" inşaatı, DSİ 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenk ve yüklenici firma yetkilileri arasında imzalanan sözleşme ile resmen başladı.



Kuzey Ege Havzası içinde yer alan Ayıuçlu Deresi üzerine inşa edilecek göletin gövdesi kaya dolgu tipinde olacak. Temelden yüksekliği 35 metre olarak planlanan Yağcılı Göleti, brüt 1758 hektarlık araziyi su ile buluşturacak.



Basınçlı borulu şebeke sistemi ile sulanacak tarlalarda hem verim artacak hem de yörede ürün çeşitliği sağlanacak.



Bölge çiftçisinin yıllardır sabırsızlıkla beklediği proje tamamlandığında vatandaşın cebine her yıl 2,3 milyon lira ek gelir sağlayacak.



Soma Yağcılı Göleti Sulaması ve İkmali projesi yaklaşık 8 milyon liraya mal olacak.