Sokakta Kalan İzinli Askere Şefkat Eli Uzandı

MERSİN'de sokakta kalan asker 23 yaşındaki İsmail Tutkun, Büyükşehir Belediyesi tesislerine yerleştirildi. Askerlik görevini yaparken sol el parmağındaki rahatsızlık nedeniyle hava değişimine memleketi Mersin'e gönderilen İsmail Tutkun, barınacak bir yeri olmayınca sokakta kaldı. Geceleri parklar, ATM'ler ve tren garında kaldığını belirten İsmail Tutkun, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz sahip çıktı. Er İsmail Tutkun, Başkan Kocamaz tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde misafir edilmeye başlandı. İsmail Tutkun'la makamında görüşen Başkan Kocamaz, "Bu ülkenin askeri de polisi de bizim için çok kıymetli. Bizler için canını hiçe sayan, göklerde dalgalanan bayrağımızı indirmemek için hiç düşünmeden canlarını verecek olan askerimize ve polislerimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bizler de vatani görevini gerçekleştirdiği sırada, geçirdiği rahatsızlık sonucu memleketi Mersin'e gelen ve kalacak yeri olmadığını öğrendiğimiz askerimize Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıktık. Artık askerimiz Büyükşehir Belediyemize ait sosyal tesislerimizde misafirimiz olacak" dedi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Öte yandan Mersin Valiliği de asker İsmail Tutkun'a çeşitli tarihlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca maddi destek yapıldığı bildirildi. Askerin 10 Ocak'ta öğretmenevine yerleştirildiği belirten açıklamada, "Askerin 10 Ocak'ta Merkez Öğretmenevi'ne yerleştirilerek hava değişimi süresince burada konaklamasının sağlandığı ve halen tüm ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmak suretiyle burada konaklamaya devam ettiği tespit edilmiştir. Haberde adı geçen kişinin hava değişimi için Mersin'e geldiği süre zarfında sokakta kaldığı, hiçbir kurumun ona yardım etmediği ve kimsenin sahip çıkmadığı iddiaları tamamen asılsız ve gerçek dışıdır."



AK PARTİ İLÇE BAŞKANI YERLEŞTİRMİŞ



Mersin Valiliği'nin açıklamasını değerlendiren İsmail Tutkun ise, "Öğretmenevine Valilik yerleştirmedi. Günlerce sokaklarda kaldığımı öğrenen Ailem- Der Başkanı Yasemin Hatice Kurt'un yardımıyla Ak Parti Akdeniz İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Soyer beni buldu. Araçla beni aldırıp öğretmenevine yerleştirdiler. Sadece yatmak üzere bırakıldım. Yemek ihtiyacımı ise Metropol esnafının katkısıyla karşıladım. Buna herkes tanıktır. Kesinlikle Valilik kanalıyla yerleştirilmem söz konusu değil. Askere gitmeden önce 1000 TL bana katkı yapılmıştı. Daha sonra da sadece 250 TL Toroslar Kaymakamlığı verdi. Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanlığı ise elimdeki dilekçemi bile almadı. Bu duruma kapıda görevli polisler de tanıktır" dedi.



Ak Parti Akdeniz İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Soyer, askeri öğretmenevine kendisinin yerleştirdiğini, 13 gün kaldığını, bedeli olan 500 TL'yi kredi kartından ödediğini, Valiliğin öğretmenevine askerin konaklama bedeli için 500 lira gönderdiğini, kendisinin de gidip ödediği parayı geri alacağını söyledi. - Mersin