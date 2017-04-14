Söğütlüye Sosyal Güvenlik Merkezi Açılacak

Söğütlü'de Sosyal Güvenlik Merkezi'nin açılacağı bildirildi.



AK Parti Söğütlü ilçe Başkanı Adem Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Hüseyin Genç tarafından belediye hizmet binasının giriş katında kuruma yer tahsisinin yapıldığını söyledi.



İlçede bulunan 3. Organize Sanayi Bölgesindeki işçiler ve esnafların, tarım sigortalılarının Adapazarı'na gitmekten kurtulacağını ifade eden Fidan, Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Merkezin önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı bildirildi.