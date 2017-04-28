Söğüt Belediyesinden Bahar Temizliği

Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde temizlik ve yenileme çalışmaları başlatıldı.



İlçede, mezarlık temizliği, çevre yolu refüj düzenlemeleri, ağaç bakımları, türbe alanları temizliği, çim ve ot biçimi çalışmaları yapıldı.



Fen İşleri Müdürü İsmail Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Temizlik ve yenileme çalışmaları, ilçe genelinde devam ediyor. Ekiplerimiz, farklı noktalarda çevre düzenlemeleri yapıyor." ifadelerini kullandı.