Soğuk Hava, Canlı Hayvan Pazarını Etkiledi

Havsa ilçesinde her hafta Cumartesi günleri açılan canlı hayvan pazarı bu hafta açılamayacak.



Havsa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, soğuk havanın tüm Trakya'yı özellikle de Edirne'yi etkisi altına aldığı belirtildi.



İlçedeki canlı hayvan pazarının soğuk hava nedeniyle açılamayacağı aktarılan açıklamada, "Cumartesi günü kurulacak canlı hayvan pazarımız olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta süreyle kapalıdır." denildi.