Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki Bozan ile Kadriye Kartal çifti öldü.



Olay, Ayran Mahallesi'nde meydana geldi. Bozan- Kadriye Kartal çifti, bu sabah yakınları tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğünü saptandı.



Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan Kartal çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - Birecikşanlıurfa