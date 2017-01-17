Sivasspor Emre Kılınç'ı Kadrosuna Kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Boluspor'dan orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Boluspor'da forma giyen Emre Kılınç ile her konuda anlaştı. 22 yaşındaki genç oyuncu ile Sivasspor 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.



Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen Emre Kılınç 2 gol kaydetti. - SİVAS