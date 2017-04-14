Sivas'tan Kısa Kısa

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından "Bilinçli eş seçimi" konulu söyleşi düzenlendi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteye ait Kültür Merkezi'ndeki programa konuşmacı olarak katılan Ebelik Bölümü öğretim elemanı Sema Aktaş Biçer, bilinçli eş seçiminin önemi anlattı.



Kişiye hissedilen duygunun bambaşka olduğunu belirten Biçer, şunları kaydetti:



"Çünkü orada var bir güven, onunla özellikle sıkıntılarınızı paylaştığınız zaman bir rahatlama, bir hafifleme var. Elbette ki duygusal ilişkilerle benzer tarafları var. Örneğin, dostunuzu gördüğünüz zaman kalbiniz kelebekler gibi uçuşmuyor. En belirgin özelliği odur.



Bir de bakıyorsunuz ki aklınızdan o geçiyor. Gece rüyanız, gündüz hayaliniz olmaya başlıyor, iyi ki de öyle. Zaten öyle olmasa diğer ilişkilerden ayıran özelliği olmayacak. Bunlar da herkese karşı her zaman yaşanmıyor."



Program sonunda CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Sema Aktaş Biçer'e çiçek takdim etti.



Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Zeliha Burcu Yurtsal, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Sivas Belediyespor'da milli takım sevinci



Sivas Belediyespor Kulübü, futbolcuları Yakup Yiğit ve Niyazi Batuhan Salman'ın Milli Takımlar 2. Lig Karması seçmelerine katılacak olmasının mutluluğunu yaşıyor.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Milli Takım Antrenörleri tarafından oluşturulan futbolcu havuzunda, 2. Lig Karması seçmeleri için davet edilen Yakup Yiğit ve Niyazi Batuhan Salman'ın Sivas Belediyesporun gururu olduğu belirtildi.



Yiğit ve Salman'ın 18 -19 Nisan'da Antalya Side'de düzenlenecek seçmelerde Sivas'ı ve Sivas Belediyespor'u temsil edecekleri aktarılan açıklamada, Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, oyuncuları Yakup Yiğit ve Niyazi Batuhan Salman'ı tebrik etti.