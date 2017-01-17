Sivas'taki Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kamu görevlisinden 7'si tutuklandı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan bir komiser yardımcısı, 5 polis, 2 öğretmen ve bir sağlık personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



Zanlılardan 7'si tutuklandı, bir öğretmen ve bir polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Suşehri merkezli Niğde, Kahramanmaraş, Manisa ve Gaziantep'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, daha sonra sayı 9'a yükselmişti.