Sivas'ta İşçi Alımına Tepki

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, Sivas Et Entegre Tesisi Et ve Süt Kurumuna başka ilden işçi alındığı iddiasıyla duruma tepki gösterdi.



Karasu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık üç ay önce açılışı gerçekleştirilen Et Entegre Tesisi Et ve Süt Kurumunun hala tam anlamıyla çalışmaya başlayamadığını öne sürdü.



Kuruma başka ilerden işçi alımı yapıldığını savunan ve duruma tepki gösteren Karasu, şunları kaydetti:



"Üç gün önce Et Entegre Tesisi Et ve Süt Kurumu işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bunun 40 tanesinin kasap, 20 tanesinin de farklı kollarda çalışacak eleman olacağını duyurdular. 9 şoförlük kadrosu için 4 binin üzerinde insan başvuru yaptı, 40 tane kasap için bin 400 civarında kişi başvuru yaptı. Tabi ki biz Sivas'ta yaşıyoruz. İnsanlar bir umutla Türkiye'nin çeşitli yerlerinden iş başvurusu için geldiler. Sivas'a yapılan yatırımda Sivaslı hemşehrilerimize pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Kurada 120 kasap çekmiş durumdalar. Bunun sadece 17'si Sivas'lı, 30'un üzerindeki isim ise Erzincanlı, tabi Erzincanlıların da işe ihtiyacı var. Sivaslılar doğdukları şehirde çalışmak istiyorlar."