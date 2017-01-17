Sivas'ta Fetö'den 7 Kişi Tutuklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Niğde, Kahramanmaraş, Manisa ve Gaziantep'te düzenlendiği FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan aralarında örgütün haberleşmede kullandığı "ByLock" programını kullandığı iddia edilen bir komiser yardımcısı, 5 polis, 2 öğretmen ve bir sağlık personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken bir öğretmen ve bir polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS