Sivas'ta 550 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 550 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 42, ilçelerden Akıncılar'da 11, Altınyayla'da 10, Divriği'de 60, Doğanşar'da 7, Gemerek'te 20, Gürün'de 55, Hafik'te 40, İmranlı'da 74, Kangal'da 50, Suşehri'nde 15, Şarkışla'da 62, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 19 ve Zara'da 70 olamak üzere 550 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.