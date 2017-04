Sivas'ta 18 Sanıklı Fetö Duruşmasına Devam Edildi

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, doktor ve akademisyenlerden oluşan 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 9 tutuklu 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Sanıklar 4 ay önce Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.



Davanın bugün yapılan dördüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Ümit Erkan U., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Harun D., Erol P., Durmuş T., ile tutuksuz yargılanan Adnan G., Ferruh B., Yıldırım T., Salim Y., İsmail Önder U. ve Alparslan B. ile sanık avukatları katıldı. Daha önce ifadesi alınan tutuksuz sanık Ferda T. ise duruşmaya katılmadı. Sivas Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ali Feyzullah Ş. ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.



Tutuklu sanıklardan Ahmet Ali K., Ömer C., Ümit Erken U., Fikret Ö., Durmuş T., Ali Feyzullah Ş., Harun D., Erol P., Sefa G. ile tutuksuz sanıklardan da Yıldırım T, Salim Y., Ferruh B., İsmail Önder U, Alparslan B., Ferda T., firari sanıklardan Ramazan B. ve Veysel T.'nin Bank Asya'da hesapları olduğu iddia edildi. Mahkeme bu doğrultuda sanıkların ifadelerini aldı. İfade veren tutuklu sanıklardan Ömer C., FETÖ'yle ilgili hiçbir hiyerarşik yapı içerisinde bulunmadığını söyledi. FETÖ'nün amaçlarına bağlı olmadığını ve hiçbir hiyerarşik sohbetinde bulunmadığını ileri süren Ömer C., "Onlardan talimat alıp vermedim. Rektör adaylığımda 17-25 Aralık olayları öncesindedir ve bu duruşmadan ayrı tutulmalıdır. Adaylığımda örgüt bağlantısı tespit edilememiştir. Bulunan dolarlar oğlumun cüzdanındaydı, hacdan geldi. Malum serilerden değildi. ByLock kullanmadım, mesajlaşmadım, telefonumda 'ByLock' çıkmasıyla ilgili bunun karışıklık olduğunu düşünüyorum. Türk adaletine güveniyorum ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.



"BU MASUM İNSANLARI DEVLETE KÜSTÜRMEYİN"



Tutuklu sanıklardan Ümit Erkan U. da yaklaşık 13 yıldır Sağlık-Sen üyesi olduğunu dile getirerek, "Cemaatin sendikalarına üyeliğim olmadı. Hatta doçent olamamamın bir sebebi de bu cemaat yapısıdır. ByLock hiç kullanmadım ve Bank Asya'ya hiçbir amaç için para yatırmadım" dedi.



Erol P. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Vatanını, devletini, milletini seven biri olarak 'bu masum insanları devlete küstürmeyin' diyorum. 9 aydır tutukluyum. Eşim ev hanımı 3 çocuğum var. Eşim 3 çocuğum için valiliğe yardım talebinde bulundu. Fakat valilik eşime 'FETÖ'cülerin çocuklarına yardım etmiyoruz' demiş" diye konuştu.



Sanıklardan Sefa G. ise FETÖ'nün hiyerarşik yapısıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, "Sohbetlerine katılmadım. Bank Asya'ya da çocuğumun okulu dolayısıyla hesap açtım. Bu yaşıma kadar devlete ve kurallara bağlı yaşadım. FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu bilseydim çocuğumu onların okullarına göndermezdim" ifadelerini kullandı.



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Temmuz tarihine ertelendi. Soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanıklar Veysel T. ve Ramazan B.'nin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. - Sivas