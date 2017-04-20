Sivas Belediyesinin Çevre ve Geri Dönüşüm Seminerleri

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzmanlarının, çocuklara çevre bilincini aşılamak, geri dönüşüm alışkanlığı oluşturmak için verdiği eğitim seminerleri sona erdi.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün çocuklarda çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmaları için 26 Eylül'de başlatılan eğitimlerin sonuna gelindi.



Düzenlenen seminerlerde 135 okulda, 15 bin kadar öğrenciye eğitim verildi.



Ziya Gökalp İlköğretim Okulundaki son eğitim programında konuşan Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Abdurrahman Güney, Sivas'ta günlük ortalama 330 ton evsel çöpün toplandığını belirtti.



Bu atıkların düzenli depolama sahasında depolandığını aktaran Güney, "Burada elektrik üretip yaklaşık 7 bin konutun elektriğini karşılıyoruz. Günlük ortalama 15 ton geri dönüşebilen ambalaj atığı toplayarak geri dönüşümünü sağlamaktayız. Bitkisel kızartmalık atık yağları toplayıp geri dönüşüme kazandırarak nehirlerin kirlenmesini engellemekteyiz." dedi.



Güney, geride kalan yılda 17 ton atık yağ, 3,5 ton pil ve 5,2 ton tıbbi atık toplandığını belirtti.