Sivas'a Bin 273 Yeni Proje

Sivas İl Özel İdaresi 2017 yılı içerisinde birçok önemli yatırımı içine alan bin 273 projeyi tamamlamayı hedefliyor.



İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresinin kaynakları ile 688, KÖYDES kaynakları ile 308 ve bakanlık kaynakları ile 577 yeni proje, Sivas ve ilçelerinde hayat bulacak.



Sivas İl Özel İdaresinin yatırımları kapsamında 28 milyon lira harcanacak ve 580 kilometre onarım stabilize, 300 kilometre birinci kat asfalt, 300 kilometre ikinci kat asfalt iyileştirme çalışması yapılması planlanıyor. Ayrıca köylere 200 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek.



İhaleye çıkılan Sivas Valiliği ek hizmet binasının ihalesi ise mayıs ayının ilk haftası içerisinde gerçekleşecek. Bunun yanı sıra 10 bin kişilik yurt projesinin ihalesi de kısa sürede neticelenecek ve ihale süreci başlayacak. Sözleşmesi imzalanan ve yer teslimi yapılan kayak simülasyon merkezinin de inşaatına başlanacak.



Eğitim yatırımlarında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışacak olan Sivas İl Özel İdaresi, 210 yeni projeyi hayata geçirecek. Bunlardan 68'i yeni yapım, 126'sı onarım, 3 ikmal ve 13 de deprem güçlendirme projesi olacak. Kentte 50 okul yapımının yanı sıra, 6 yemekhane, 11 spor salonu, 13 yurt, 9 atölye ve 5 de hizmet binasının yapımı tamamlanacak. Yarı açık kadın cezaevi projesi de tamamlanarak, Kültür Vakıflar Koruma Kurulundan onaylandı ve proje DAP'a sunuldu.



KÖYDES projeleri kapsamında ise geçen yıllara oranla 3 kat artan bütçe, yatırım kapasitesini de 3 kat artıracak. KÖYDES kaynakları kapsamında il genelinde köylere 280 bin metrekare parke taşı döşenecek, 130 kilometre asfalt yapılması planlanırken, 9 milyon liraya yakın bütçe de içme suyu tesislerine harcanacak.



KÖYDES bütçesi ile bu sene bin 200 kilometre yol ağında asfalt yama çalışmasının tamamlanması hedefleniyor, köylerde ise 500 bin metrekarelik kilit parke döşenecek. 500 kilometre asfalt yapımının yanı sıra, bin 500 kilometre de yama çalışması gerçekleşecek.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül'ün önderliğinde 58 köye Spor Toto ve Sivas İl Özel İdaresi kaynaklarıyla halı saha yapılacak.



Kültür ve restorasyon çalışmaları kapsamında da Divriği Tevrüzlü Konağı bu yıl tamamlanacak.