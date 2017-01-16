Sit Alanındaki Evin Bahçesini Kazdılar

Abana ilçesinde define arayanlar sit alanındaki evin bahçesini kazdı.



Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesinde sit alanı içerisinde bulunan 2 katlı ahşap evin kapısında çukur açıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, yaptıkları incelemede 2,5 metre boyunda iki çukurun açıldığını tespit etti.



Define arayıcıların kaçarken çukura bıraktığı ip, kazma-kürek ve matkap gibi ekipmanlara ise el konuldu.



Hacıveli Mahallesi Muhtarı İbrahim Yorgancı, mahallelerinin, ilçenin ilk yerleşim yeri olduğunu belirterek, tarihi evlerin bulunduğunu ve benzer sıkıntıların daha önce de yaşandığını hatırlattı.



Kışın mahallede kimsenin yaşamadığına dikkati çeken Yorgancı, "Mahalle sakinlerimiz yaz sezonunda ikametlerindeler. Kış mevsimi sessiz ve sakin geçiyor. Geçen yıl da mahallemizin Ağnasma mevkisinde kaçak kazı yapılmıştı. Şimdi de mahallemizin merkezinde define aradılar." dedi.