Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde Yangın

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak'ta bulunan hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil bölümünü duman kaplaması üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.



Hastaneye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.