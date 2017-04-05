Şişli Camisi'nin Sergisi açıldı

Erken Cumhuriyet Dönemi'nin Osmanlı Yapısı Olan Şişli Camisi'nin Sergisi Açıldı



İSTANBUL - Erken Cumhuriyet Dönemi'nin Osmanlı Yapısı Olan Şişli Camisi Sergisi Açıldı. Şişli Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle, "Şişli Camii Sergisi" Şişli Belediye Başkanlığı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan derlenen ve 59 eserden oluşan "Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı: Şişli Camii" sergisi, Cumhuriyet İstanbulu'nun ilk anıtsal dini yapısını fotoğraf ve metinlerle tanıttı. Türk, Kürt, Ermeni, Musevi gibi toplumun her kesiminden vatandaşların bağışlarıyla yapılan Şişli Camii, birlikte yaşama kültürü ve hoşgörüyü yeniden hatırlatırken caminin yapım aşamaları kademe kademe sanatseverlere sunuldu.

Şişli Belediyesi Sanat Galerisinde Yapılan sergi, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Latin Kilisesi Ruhani Lideri Monsenyör Ruben, Ermeni Katolik Ruhani Lideri Levon Zekiyan, Suryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sağ'ın katımlıyla gerçekleşti.

Şişli Camisi'nin Sergisiyle ilgili olarak konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Bu sergi ilk defa burada yapılmıyor, daha önce Suna İnan Karaç Vakfı tarafının İstanbul Araştırmaları Merkezinde izledik ardından bizlere geldi. Şişli Cami ilginç bir cami 1947'de sanıyorum yapılmış. Bu cami yapılırken cemaat para toplamış. Cemaat değdim zaman burada Müslümanlar dışında, Müslüman olmayanlar da katkıda bulunmuşlar. Ermeniler katkıda bulunmuş, Rumlar, Yahudiler yani bütün Şişli'de oturanların müşterek katkılarıyla bu eser tamamlanmış ve burada su eserin tamamlanma safhalarını görüyoruz. Bir Fotoğraf var. İçeride daha cami tamamlanmadan içeride Teravih namazı kılınıyor. Şişli çok ilginç bir yer. Şişli'de camilerimiz var, kiliselerimiz var, sinagogumuz var. Dini açıdan çeşitli dinlerin bir arada olduğu bir yer. Burası Müslümanların ibadet edecekleri bir yer ama sadece Müslümanlar yapmamışlar birlikte yapılmış burası. İnsanların ne kadar birlikte çalışarak neleri yaptıklarının göstergesi" diye konuştu.

Şişli Camisinin Yapımında Kayınpederi'nin Mimar olarak görev aldığını aktaran Alis Kantarcıyan ise, "Böyle bir serginin yapılması çok onur verici ve çok memnunum. Şişli Camii çok eski bir yapıdır, eski bir eserdir. Caminin resimleri bu kadar zamandır ben de muhafaza ettim. Şimdiki camilerde hiç bir şey yok. Yerde çalışırmış benim kayınpederim, çizimleri masalara sığmazmış. O zamanın renkleriyle ne boya varmış ne başka bir şey çok kıymetli şeylermiş ayrıca şimdi öyle mimarlar da yok. Caminin yapımı 1948 ya da 1949 gibi bitmiş; orada bir fotoğraf var caminin açılışında kayınpederim yok, o sene vefat etmiş. Bu cami sanki benim evim gibi, bütün ibadethaneler bizim evimizdir, Allah'ın evi bizim evimizdir." şeklinde konuştu.

(ÖFA