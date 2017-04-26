Şişecam Topluluğu'na Enerji Verimliliği Alanında Uluslararası Ödül

Düzcam, Cam Ev Eşyası, Cam Ambalaj ve Kimyasallar olmak üzere dört ana iş grubunda faaliyet gösteren cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu, enerji sektörünün önde gelen firmalarının katıldığı 20-21 Mart tarihlerinde Berlin'de bu yıl altıncısı düzenlenen 'Enerji Yoğun Sanayiler ve Enerji Verimliliği Konferansı "enerCON 2017'ye yenilikçi atık ısı projesiyle katkıda bulundu.

Şişecam Topluluğu, Düzcam Grubu Mersin Fabrikası'nda hayata geçirilen Organik Rankine Çevrimi, Atık Isı Geri Kazanım projesiyle yaptığı başvuru ile üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Avrupa'nın önde gelen enerji yöneticileri, uzman, danışmanlar ve sanayi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişinin katıldığı konferansta, enerji verimliliği iyi uygulama örnekleri, enerji trendleri ve inovatif çözümler ile ilgili sunuşlar katılımcılar ile paylaşıldı.

