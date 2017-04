Sırp Popçu Ana Kokiç, Alanya'da Klip Çekti

SIRBİSTAN'ın ünlü pop şarkıcısı Ana Kokiç, yeni albümünün çıkış şarkısı olan 'New Day' (Yeni Gün) parçasına Antalya'nın Alanya İlçesi'nde klip çekti.



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) katkılarıyla Alanya'ya gelen Ana Kokiç'in New Day şarkısının çekimleri tarihi ve ören yerlerinde yapıldı. Çekimlerin ilk gününde tarihi Alanya Kızılkule ve Alanya Tersanesi'nde kamera karşısına geçen Ana Kokiç, ikinci günde ise Demirtaş Mahallesi'ndeki sahilde ata bindi. Daha önce Türkiye'ye geldiğini fakat Alanya'ya ilk gelişi olduğunu belirten Kokiç, "Türkiye'yi ikinci vatanım, Alanya'yı da evim gibi görüyorum. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Buraya geldikten sonra Türkiye'ye tutkuyla bağlandım. İnsanlar çok misafirperver ve nazikler. Buradaki günlerim de çok güzel geçiyor" dedi.



'ALANYA'YI HERKES BİLİYOR'



Ülkesinde Alanya'nın bilinen bir şehir olduğunu anlatan Kokiç, "Belgrad'da Elvan Güneş ile karşılaştım ve beni Alanya'ya davet etti. Çok hoşuma gitti ve bir an önce gelmek, bu işi uzatmamak istedim. Nihayetinde buradayım. Sırbistan halkı hakkında konuşmam gerekirse, onlar da Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyor. Ben de bu sevginin artması için çalışacağım. Alanya'yı ve Alanyalıları çok seviyorum" diye konuştu



'ALANYA'YA AŞIK OLDU'



Şarkıcı Ana Kokiç'i Alanya'ya davet eden ALTAV yönetim kurulu üyesi Elvan Güneş ise Kokiç'in Alanya'da klip çekmesinin ilçe tanıtımı için faydalı olduğunu söyledi. Tanıtım için yurt dışında yapılan fuarların önemine değinen Güneş, şöyle dedi:



"Fuarlar bizim için büyük fırsat. Ana daha önce Belek'te bir klip çekmişti ve 10 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşmıştı. Kendisi çok popüler bir sanatçı. Sırbistan'daki fuarda elçimize kendisiyle görüşüp Alanya'da klip çekilmesiyle ilgili rica etmiştim. Onun da destekleri ve şansımızın yaver gitmesiyle Alanya'ya davet ettik ve kabul etti. Gelir gelmez de Alanya'ya aşık oldu. Şarkısının klibi için çalışmalara başladık ve devam edeceğiz. Bu, parayla yapılamayacak kadar değerli bir iş. Bir kanala ya da gazeteye reklam versek 5 dakika sürer ama bu yıllarca hafızalarda ve internette kalacak."



'YEREL SANATÇILARI DA BEKLİYORUZ'



Türkiye'deki şarkıcılara da seslenen Elvan Güneş, "Ülkemizde çok popüler sanatçılarımız var. Hem de dünya çapında takip edilen sanatçılar, örneğin Tarkan gibi. Ana, Sırbistan'dan gelip tanıtım elçimiz oldu. Bu tüm dünya tarafından izlenecek. Yerel sanatçılarımız da İstanbul duvarlarını yıkıp Türkiye'nin güzelliklerini de anlatsın. Sadece Alanya için söylemiyorum. Ülkemizin hem çok fazla güzelliği hem de tanıtıma ihtiyacı var" dedi. - Antalya