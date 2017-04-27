Sırp Pop Yıldızı Klip Çekimi İçin Antalya'da Kamera Karşısına Geçti

Sırbistan'ın en ünlü pop starlarından Ana Kokiç, yeni klibinin çekimleri için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.



Alanya Turizm Tanıtma Vakfının (ALTAV) katkılarıyla Alanya'ya gelen ünlü pop star Ana Kokiç, 3 gün süren yeni 'New day' adlı klip çekimlerine ilk olarak Alanya'nın sembollerinden olan tarihi Kızılkule'sin başladı. Alanya'nın çeşitli noktalarında çekimlerine devam eden Kokiç son olarak Demirtaş Mahallesi'ndeki sahil ile Alanya Kalesi, Sapadere Kalyonu, Dim Mağarası ve Dim Çayı'nda kamera karşısına geçti.



Set arasında basın mensuplarına açıklama yapan Kokiç, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kokiç, "Buraya geldikten sonra Türkiye'ye tutkuyla bağlandım. İnsanlar çok misafirperver ve nazikler. Burada geçirdiğim günler de çok güzel geçiyor" dedi.



"Alanyalıları çok seviyorum"



"Belgrad'da Elvan Güneş ile karşılaştım ve beni Alanya'ya davet etti" diyen Kokiç, "Çok hoşuma gitti ve bir an önce gelmek, bu işi uzatmamak istedim. Nihayetinde buradayım. Sırbistan halkı hakkında konuşmam gerekirse, onlar da Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Ben de bu sevginin artması için çalışacağım. Alanya'yı ve Alanyalıları çok seviyorum" diye konuştu



"Kendisi çok popüler bir sanatçı"



ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Ana Kokiç'in Alanya'ya gelmesinde büyük payı olan Elvan Güneş ise yaptığı açıklamada, "Fuarlar bizim için büyük fırsat. Ana daha önce Belek'te bir klip çekmişti ve 10 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşmıştı. Kendisi çok popüler bir sanatçı. Sırbistan'daki fuarda elçimize kendisiyle görüşüp Alanya'da klip çekilmesiyle ilgili rica etmiştim. Onun da destekleri ve şansımızın yaver gitmesiyle Alanya'ya davet ettik ve kabul etti. Gelir gelmez de Alanya'ya aşık oldu. Şarkısının klibi için çalışmalara başladık ve devam edeceğiz. Bu, parayla yapılamayacak kadar değerli bir iş. Bir kanala ya da gazeteye reklam versek 5 dakika sürer ama bu yıllarca hafızalarda ve internette kalacak" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizin çok fazla tanıtıma ihtiyacı var"



Güneş, "Ülkemizde çok popüler sanatçılarımız var. Hem de dünya çapında takip edilen sanatçılar, örneğin Tarkan gibi. Ana, Sırbistan'dan gelip tanıtım elçimiz oldu. Bu tüm dünya tarafından izlenecek. Yerel sanatçılarımız da İstanbul duvarlarını yıkıp Türkiye'nin güzelliklerini de anlatsınlar. Sadece Alanya için söylemiyorum. Ülkemizin hem çok fazla güzelliği hem de tanıtıma ihtiyacı var" şeklinde konuştu. - ANTALYA