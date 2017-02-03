Şırnaklı Çiftçilere Destek Çalışmaları

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 2016'da, Şırnaklı çiftçilere 40 milyon 529 bin lira destek sağlandığını bildirdi.



Vali Su, Şırnak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç'tan kentte tarım ve hayvancılık alanında geçen yıl yapılan çalışmalar ve 2017'nin projeleri hakkında brifing aldı.



Su, burada yaptığı açıklamada, Şırnak'ta her alanda kalkınma ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Alt ve üst yapı ile ilgili hizmetlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini bildiren Su, kamu kurum ve kuruşların çalışmalarının da etkin bir şekilde sürdüğünü kaydetti.



Vali Su, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:



"Çiftçi vatandaşlara 2016'da hayvansal ve bitkisel alanlarda 40 milyon 529 bin lira destek sağladık. İl özel idaresi tarafından 30 bin Antep fıstığı aşılaması gerçekleştirilmiştir. 70 vatandaşımıza arıcılık kovan ve malzemesi dağıtılmıştır. Bunlar için 688 bin lira destek harcanmıştır. Ayrıca hayvan hastalıkları ile mücadeleyi daha hızlı bir şekilde artırmak için hayvansal acil müdahale aracı satın alınarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yıl içinde yine ceviz, kiraz, elma, fıstık fidanlarından oluşan 45 bin fidan dağıtımı gerçekleşmiştir."



198 genç çiftçiye 5 milyon 940 bin destek

"Genç Çiftçi projesi kapsamında 198 genç çiftçiyi 30'ar bin lira hibe vererek istedikleri konularda iş sahibi yaptık" diyen Su, isteyene hayvancılık veya meyve bahçesi tahsis ettiklerini bunun için de 5 milyon 940 bin lira destek sağladıklarını aktardı.



2017'de yapılması planlanan projelerin olduğunu kaydeden Su, "Bu yılda meyve bahçesi tesisi alanında yüzde 25 vatandaş katkılı yüzde 75'i hibe olmak üzere meyve bahçesi tesisi alanında çalışmalarımız devam edecektir. Süt toplama tesisi, sulama kanalları, arıcılık, ahır yapma projesi, tavukçuluk, sertifikalı fidan üretim tesisi, hayvan pazarı kurumu, tiftik keçisini yaşatma projesi gibi güzel projelerimiz ilimizde yıl içinde faaliyete geçecektir." diye konuştu.