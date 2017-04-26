Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.



Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen şehit Düzgün'ün (29) naaşı, helallik alınması için karayoluyla merkeze bağlı Feruz köyündeki baba ocağına götürüldü.



Helallik alınması sırasında şehidin annesi Neriman ve eşi Hacer Düzgün, cenaze aracındaki tabuta son kez dokundu. Fenalık geçiren aile fertlerine sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından kent merkezindeki Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi Neriman, babası Elvan ve Türk bayrağına sarılı eşi Hacer Düzgün, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Oğlunun fotoğrafına dokunan anne Düzgün, "Yavrum onlara fırsat vermeyeceğim. Allah'ım onlara fırsat verme, Allah'ım kahret onları. Yavrum ben sana ne dualar etmiştim. Ağlamayacağım yavrum, dik duracağım yavrum. Ben seni güle oynaya yolcu ettim yavrum. Onlar ağlıyor sanmasın. Yavrum ben onları sevindirmeyeceğim, kara kaşlı, selvi boylu yavrum. Yavrum 'ağlama ana diyordun' yavrum, ben ağlamıyorum. Allah'ım bana kuvvet ver, bana sabır ver Rabb'im. Ben seni Allah'a emanet ettim, Peygamber Efendimize komşu ettim." ifadelerini kullandı.



Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Çorum Şehitliği'nde defnedildi.



Cenaze törenine Vali Necmeddin Kılıç, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mehmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.



Şehidin bir süre önce nikah kıydığı, görevi nedeniyle yapamadığı düğün törenini Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirmeyi planladığı, görevine 2013'te başlayan şehidin 4 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi.