Şırnak'ta Kar 69 Köy Yolunu Kapattı

Şırnak'ta etkili kar yağışı sonrası Şırnak-Siirt karayolu ile 69 köy yolu ulaşıma kapandı.



Şırnak Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdare yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan merkez Beytüşşebap ve Uludere ilçesine bağlı 69 köy yolunun yeniden açılması için ekipler çalışıyor.



Öte yandan Şırnak-Siirt karayolunun da kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.



Kent merkezi ve ilçelerde kara yollarının ana arterleri temizlenerek araç trafiğinin akması sağlandı, özel idareye bağlı ekiplerde 69 köy yolunu açmak için çalışıyor.