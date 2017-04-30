Şırnak Silopi'de Engelli Genç Yardım Bekliyor

Silopi'de engelli genç yardım bekliyor



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yatalak kalan 23 yaşındaki Şerif Timur, tedavi olabilmek için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.



Silopi'de yaşayan 23 yaşındaki Şerif Timur, 8 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak, bacağıda 2 adet platin takıldı. Evlendikten bir ay sonra geçirdiği trafik kazasının ardından yatalak kalan Timur, çalıştığı pastanedeki işinden ayrılmak zorunda kalırken, tedavi masrafları ve ev kirasını da ödeyememeye başladı. Silopi'nin Ofis mahallesinde kiraladığı evde yatalak olarak yaşayan Şerif Timur, önümüzdeki hafta ameliyat için Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyeceğini söyledi. Yetkililerden kendisine yardım edilmesini isteyen Timur, "Sağ ayağımda ağır kırıklar oluştu. Kırıkların iyileşmesi için ikinci bir ameliyat olmam gerekiyor. Engelli olduğum için yataktan kalkamıyorum. Herhangi bir gelir kaynağm yok. 8 aylık sürede Silopi Kaymakamlığı tarafından bana yardım yapıldı. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum."dedi.



Engelli Şerif Timur'u evinde ziyaret eden Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer, talihsiz gencin evlendikten kısa bir süre sonra geçirdiği kaza sonrası 8 aydır yatalak olduğunu belirterek, yetkililerin yardım etmesini istedi.