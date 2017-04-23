Şırnak Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Turgut Kurtçu ve Efe Osman Apaydın'ın naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. 4 yaşındaki şehidin oğlu, babasını asker selamıyla uğurladı. Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Turgut Kurtçu ve Efe Osman Apaydın için tören düzenlendi. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, şehit Kurtçu'nun eşi Özde ve oğlu Ahmet Doruk, korucular ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Tören, şehitlerin naaşının alana getirilip katafalka konulmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam eden tören, dua edilmesinin ardından sona erdi. Törende şehit eşi Özde Kurtçu gözyaşlarına hakim olamazken, şehidin 4 yaşındaki oğlu Ahmet Doruk babasını asker selamıyla uğurladı. Şehit Kurtçu'nun naaşı memleketi Tekirdağ'a, şehit Apaydın'ın naaşı ise memleketi Niğde'ye gönderilmek üzere ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü.



(Melih Yiğit/İHA)