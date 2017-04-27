Sinpaş'tan 'Gökorman' Açıklaması

Sinpaş GYO'nun yeni projesi Gökorman'ın 29 Nisan'da ön satışına başlanacağı açıklandı.



Sinpaş GYO'dan Gökorman projesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Şile yolu üzerinde, Çekmeköy Ormanı'nın yanında yükselecek projenin, 29 Nisan Cumartesi günü ön satışa çıkacağı bildirildi. 1+1 daireden 4+1 daire tipine kadar farklı seçeneklerle planlanan projede 420 konut bulunuyor. Açıklamada konut sahibi olmak isteyenler ve gayrimenkul yatırımcıları için Gökorman Satış Ofisi'nde tanıtım günlerinin başladığı belirtildi. - İSTANBUL