Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeniçam Muhtarı Kazım Ustanın kullandığı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Melahat Usta ve Cemal Çalıkoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Sinop'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
Sinop’un Erfelek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
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