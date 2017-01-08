Sinop'ta Okullara Kar Tatili

SİNOP'ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Aralıklı olarak devam eden kar yağışı neticesinde, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için, Saraydüzü, Erfelek ve Türkeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim Kurumları, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri dahil olmak üzere, Boyabat ve Ayancık ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim yapan okullarda, Durağan ilçemizde Tekiryaylası Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda ve taşımalı eğitim yapan okullarda, Dikmen ilçemizde ise Büyükdağ, Dumanlı ve Çanakçı köylerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür. Saraydüzü, Erfelek ve Türkeli ilçelerimizde kamuda görev yapan hamile bayanlarımız ve engelli vatandaşlarımız 09.01.2017 Pazartesi günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.