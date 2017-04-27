Sinop'ta Fetö/pdy Operasyonu

SİNOP'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili soruşturma kapsamında 10 polis görevden uzaklaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Sinop'ta 10 polis açığa alındı. Öte yandan, Sinop Emniyeti tarafından yapılan operasyonda, işadamlarının da içinde yer aldığı 14 kişi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. - Sinop