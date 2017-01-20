Sinop'ta Fetö/pdy Operasyonu: 22 Gözaltı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar imzalı açıklamada, "Sinop Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında, emniyet personeli ve askeri personelden oluşan 40 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Sinop merkez olmak üzere 7 ayrı ilde eş zamanlı operasyon yapılmış olup, bu şüphelilerden 22 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilere yönelik arama çalışmaları ise devam etmektedir" denildi. - SİNOP