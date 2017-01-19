Sinop'ta Emitt Fuarı Hazırlıkları

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, 26-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarının (EMİTT) hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.



Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un fuar alanında 126 metrekarelik bir alanda tanıtılacağını dile getirdi.



Fuarda kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılacağı farklı etkinlikler yapmayı planladıklarını ifade eden Göz, "Bir dönem Sinop'ta yaşamış Amazon kadınlar fuarda görsel olarak fuar alanında sahnelenecek. Ayrıca dev ekran aracılığıyla çeşitli turistik mekanların tanıtımı görsel haliyle ziyaretçilere aktarılacak. Hazırlıklarımız devam ediyor, eksiklerimizi gözden geçiriyoruz. Sinop bu yıl fuarda farkını hissettirecek." dedi.