Sınırda Modüler Beton İçin Yapılan Kazıdan Cephanelik Çıktı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına modüler beton duvar örülmesi için yapılan kazıda toprağa gömülü 5 tüfek, 2 el bombası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Suriye sınırındaki tehditlerin önlenmesi amacıyla Akçakale İlçesi'nde modüler beton örülmesi için iş makinesinin yaptığı kazıda toprağa gömülü çuval fark edildi. Gültepe Hudut Karakolu görevlileri yaptıkları incelemede çuvalda 1'i makineli 5 tüfek, 2 el bombası, 8 şarjör, 315 fişek, 3 hücum yeleği, 1 tüfek kılıfı ve 1 kasatura buldu. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.



- Şanlıurfa