Singapur Havayolları Pilotu Istanbul'da Ölü Bulundu

Singapur Havayolları'nın pilotu, İstanbul'da bir otel odasında ölü bulundu. 23 Nisan günü Singapur Havayolları'nın 392 sefer sayılı Singapur - İstanbul seferini gerçekleştiren pilot Helle Seenyen, dinlenmek için kabin ekibiyle birlikte Ataköy'de bir otele gitti. Singapur'a dönüş seferini gerçekleştireceği 26 Nisan tarihine kadar İstanbul'da dinlendiği belirtilen Seenyen, bu sabah odasından çıkmadı. Ekip arkadaşları Seenyen'in telefonlara da cevap vermemesi üzerine, otel görevlilerine haber verdi. Seenyen'in odasına giren otel görevlileri, pilotun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından pilotun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Singapur Havayolları'nın 26 Nisan'daki seferi gerçekleştirmek üzere yeni bir ekip göndereceği öğrenildi.



(Volkan Kayalar - Tuncer Cengiz /İHA)