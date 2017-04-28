Sinem Kobal'ın Gecelikli Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu
Güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından bir ateşin başında çekilmiş gecelikli fotoğrafını paylaştı.
Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, uzun süredir yeni bir projede boy göstermedi.
"GECE GECE" NOTUYLA PAYLAŞTI
Yeni sezonda ekranda olması beklenen Kobal, İnstagram hesabından bir ateşin başında çekilmiş fotoğrafını "Gece gece" notuyla yayımladı.
50 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ GELDİ
Güzel oyuncunun yoruma kapalı şekilde paylaştığı fotoğraf 50 binin üzerinde beğeni aldı. Güzel oyuncunun yanında eşi İmirzalıoğlu'nun olmaması da dikkat çekti.
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