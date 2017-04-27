Sinekler İçinde Et Doğrayan Nusret İmajını Düzeltmek İçin Mutfağından Video Çekti

Ete tuz atma hareketiyle fenomen hale gelen Nusret Gökçe, dün paylaştığı video ile hijyen konusunda kafalarda soru işareti yarattı. Bunun üzerine Nusret Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaşıp üzerine "Hijyen bizim önceliğimiz" yazdı.

NUSRET RESTORANINA ZARAR GELMESİN DİYE MUTFAKTAN VİDEO PAYLAŞTI

Nusret'in paylaştığı videoda et doğrarken sineklerin dolaştığını gören herkesin midesi bulandı. Sinekler dolanıyorsa restoranda pis diye düşünülünce Nusret tüm soruları kafalardan silecek, bir videoya paylaştı. Videoda restoranının mutfağında bulaşıkların nasıl temizlendiğini gösterdi.

İşte Nusret'in o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com