Sincik Halkının 'Evet' Sevinci

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Korkut, ilçe olarak yüzde 96,2 oyla "evet"e büyük bir destek verdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde Sincik halkına teşekkürlerini ve sevgilerini dile getirdi. Biz de bu selamı halkımıza ilettik. Kendimizi mutlu hissediyoruz." dedi.



Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü halk oylamasının sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak, Sincik halkına selamlarını gönderdiğini söyledi.



Sincik ilçesinden dünkü halk oylamasında yüzde 96,2 oranında "evet" oyu çıktığını, ilçe olarak büyük destek verdiklerini kaydeden Korkut, "Kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde Sincik halkına teşekkürlerini ve sevgilerini dile getirdi. Biz de bu selamı halkımıza ilettik, kendimizi mutlu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sincikli İbrahim Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selam göndermesinden mutlu olduklarını dile getirdi.



Mehmet Öz de ilçe olarak dünkü halk oylamasında "evet" oyları açısından büyük başarı gösterdikleri için sevinçli olduklarını kaydetti.