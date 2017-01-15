Sinan Engin'den Eto'o'ya Tepki! "Bu Yaptığın..."

FutbolArena - Ara transfer döneminde en çok konuşulan isimlerin başında gelen ve Beşiktaş ile Antalyaspor kulüpleri arasında gerginliğe sebep olan Samuel Eto'o konusunda Sinan Engin, Kamerunlu golcüye oldukça tepki gösterdi. Beşiktaş'ın Eto'o transferinde şaşırtan gerçekler



Beyaz Futbol'da Eto'o transferiyle ilgili gerçekleri açıklayacağım diyen Sinan Engin'in canlı yayındaki iddiaları şu şekilde:



"Mavi Boncuk Eto'o diyorum. Herkese dağıttı çünkü. Bakın anlatayım. "Eto'o. 2-3 kulübe haber gönderiyor. Başta Beşiktaş olmak üzere. Siz karışmayın, ben halledeceğim diyor. Antalyaspor kulüp başkanı da söz vermiş. İyi bir teklif verirse olur. Eto'o Beşiktaş dışında 2-3 takıma da size geleceğim demiş. Amacı kendi parasını yükseltmek. Bu kadar paran var, dünya yıldızısın. Ne gerek var koca koca takımları birbirine düşürüyorsun. Sonra ben Rıza Çalımbay ile telefonda konuştum. Kerim Frei kabul etmedi dedi. Eto' kulüplerle oynadı, herkese mavi boncuk dağıttı. Sonra Antalyaspor başkanına diyor ki, benim paramı yükselt. Amacı o. "



AHMET ÇAKAR'DAN ETO'O TEPKİSİ! "İFLASIN BELGESİ"



Ahmet Çakar ise Eto'o ve Beşiktaş arasındaki transfer süreciyle alakalı olarak da çarpıcı açıklamalar yaptı.



"Eto'o'nun hikayesi Türk futbolu adına utanç verici. Kelimenin tam anlamıyla utanç verici ve iflasın belgesi gibidir. Bu transferde çok ciddi yanlışlıklar silsilesi izledik. 36 yaşına girmiş bir adamın transferi için Antalyaspor'un kapısında yatmak Beşiktaş gibi bir kulübe yakışmaz. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı ise tam bir nezaketsizlik. Madem Eto'o'yu vermeyeceksiniz, bunu o an için misafiriniz olan Fikret Orman ve Şenol Güneş'in de bulunduğu bir açılışta niye açıklıyorsunuz? Sonuç olarak nereden bakarsanız bakın Türk futbolunda böyle bir tablo olduğu için şahsen ben üzülüyorum.