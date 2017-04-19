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Şimşek IMF'nin Toplantısına Katılacak
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Şimşek IMF'nin Toplantısına Katılacak

Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, 21-23 Nisan’da ABD’de IMF’nin toplantısına katılacak.

Şimşek IMF'nin Toplantısına Katılacak

Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, 21-23 Nisan'da ABD'de IMF'nin toplantısına katılacak.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, 21-23 Nisan 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Vaşington şehrinde her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile bir dizi ikili görüşmeler yapacağı kaydedilirken, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Şimşek ayrıca ABD temasları süresince bir dizi yatırımcı toplantılarına da katılacak. - İSTANBUL

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