Silahlı Kavgayla Ilgili Adliyeye Sevk Edilen 7 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı - Adana

Adana'da bir çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.



Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 4 gün önce, bir çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay



Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 19 Nisan'da iki grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 6 kişi yaralanmıştı.



Sokakta bulunduğu sırada kavganın arasında kalarak yaralanan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.