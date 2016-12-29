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Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı bulundu.

Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerine karşı Eruh ilçesi kırsalında operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında ortaya çıkarılan sığınakta 400 kilogram amonyum nitrat, 50 metre bakır kablo, piknik tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ve ateşleme tertibatı ele geçirildiği kaydedildi.

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