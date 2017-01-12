Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu - 19 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) öğretmen ünite yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin öğretmen ünite yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevde olan, ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY terör örgütünün öğretmen ünite yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bugün ilimiz merkezinde ve Kurtalan İlçesi'nde halen görevde olan 3 müdür yardımcısı ve 7 öğretmen, ihraç edilen 7 öğretmen, görevden uzaklaştırılmış olan bir öğretmen, ücretli olarak görev yapan bir öğretmen ve bir ev hanımı olmak üzere toplam 20 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda 18 öğretmen ve bir ev hanımı yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir öğretmenin yakalama çalışmaları devam etmektedir."